Noch im Auto eingeklemmt? BMW-Fahrer kommt von der A1 ab

Sittensen - Auf der A1 kam am Freitagmorgen ein BMW-Fahrer zwischen Sittensen und Elsdorf ( Niedersachsen ) von der Straße ab. Zunächst war unklar, ob der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war.

Die Feuerwehrleute sperrten die Unfallstelle ab. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.45 Uhr zur A1 gerufen.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, befand sich zum Glück niemand mehr in dem Wagen. Der BMW-Fahrer wurde bereits von einem Lkw-Fahrer betreut.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich die Feuerwehrleute um den Verletzten, der schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Außerdem sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und klemmten die Batterie des BMW ab.