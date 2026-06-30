Asbest-Unfall! Verkehr auf A1 bei Köln steht still

Nettersheim - Ein Gefahrgut-Unfall bremst den Verkehr auf der A1 südwestlich von Köln aus.

Mehr als 20 Kilometer Stau in Richtung Süden waren die Folge des Gefahrgut-Unfalls auf der A1 bei Köln. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die viel befahrene Strecke musste am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Mechernich und Nettersheim (Kreis Euskirchen) in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei kippte ein Lastwagen um, der Asbestabfälle geladen hatte. Der Anhänger entleerte sich auf die Fahrbahn.

Nach dem Unfall staute sich der Verkehr in Richtung Süden auf mehr als 20 Kilometer, teilte die Polizei mit.

Für die Reinigung der Fahrbahn und die Beseitigung der Abfälle sei die Transportfirma zuständig. Feuerwehr und Polizei seien aber vor Ort, sagte ein Polizeisprecher.

Den Kollegen sei geraten worden, Schutzmasken zu tragen und die Uniform nach dem Einsatz zu reinigen.