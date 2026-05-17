Sieben Verletzte bei Unfall auf A1, darunter auch ein Kind: Verursacher flüchtet einfach

Hamburg - Dramatische Szenen auf der A1 : Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Hamburg -Moorfleet wurden insgesamt sieben Personen verletzt - darunter auch ein Kind.

Bei einem Unfall auf der A1 an der Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet wurden insgesamt sieben Personen verletzt. © Lenthe-Medien/Harms

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag krachte es auf der Autobahn. Insgesamt vier Fahrzeuge waren an dem Crash beteiligt, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein 27-Jähriger, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen anderen beteiligten Wagen aufgefahren.

Dadurch wurden eine Frau und ein Kind verletzt.

Beide befanden sich demnach mit im Fahrzeug des Unfallverursachers. Das Kind zog sich schwerere Verletzungen zu, so der Sprecher weiter, die Frau leichte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Und der Unfallverursacher?

Dieser war zunächst geflüchtet, ließ die Frau und das Kind offenbar einfach im Auto sitzen. Später konnten die Einsatzkräfte den 27-Jährigen antreffen. Dabei ist jedoch nicht bekannt unter welchen Umständen.