Lastwagenfahrer übersieht Stauende und kracht ungebremst in Vordermann

Delmenhorst - Heftiger Unfall auf der A1 ! Am Montagmorgen hat ein 63 Jahre alter Mann einen Stau zu spät erkannt und ist mit seinem Lastwagen in einen Vordermann gekracht. Er wurde dabei schwer verletzt.

Auf der A1 bei Stuhr hat ein Lastwagenfahrer ein Stau übersehen und ist in den Vordermann gekracht. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus dem Kreis Herford gegen 7.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als er kurz hinter dem Dreieck Stuhr einen Stau zu spät erkannte und nahezu ungebremst mit seinem 7,5-Tonner in einen Lastwagen vor ihm krachte.

Die Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß auf dem Seitenstreifen zum Stehen, ragten zum Teil aber noch auf den rechten Fahrstreifen.

Der 63-Jährige wurde dabei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam unter notärztlicher Aufsicht in ein Krankenhaus.

Die beiden Insassen des anderen Lastwagen, ein 54 Jahre alter Mann und seine 42-jährige Beifahrerin, blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen muss die beiden Fahrzeuge bergen.