Tödlicher Unfall auf der A1! Einsatzkräfte können Frau nicht mehr retten
Bremen - Tödlicher Unfall auf der A1! Am Dienstagmittag sind zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr drei Autos kollidiert, eine Frau kam dabei ums Leben.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 12.01 Uhr in Richtung Osnabrück/Münster zu dem folgenschweren Unfall gekommen. Wie genau er passieren konnte, ist derzeit noch völlig unklar.
Bislang ist lediglich bekannt, dass eine Frau noch am Unfallort verstorben ist. Laut Sprecherin werde aber von weiteren verletzten Personen ausgegangen. Mindestens eine von ihnen wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die A1 ist derzeit ab Bremen-Brinkum in Richtung Osnabrück/Münster voll gesperrt, dies wird aufgrund der intensiven Unfallaufnahme auch noch andauern, so die Polizei.
Titelfoto: Nonstopnews