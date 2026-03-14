Volvo bei Unfall mit Lkw völlig zerstört: Fahrer hat Schutzengel an Bord

Oyten - Heftiger Crash auf der A1 : Am Freitagabend sind bei Oyten ( Niedersachsen ) ein Volvo und ein Lkw miteinander kollidiert. Ein 25-Jähriger hatte Riesenglück.

Der Volvo des 25-Jährigen wurde bei der Kollision mit dem Lastwagen völlig zerstört. © Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Fahrtrichtung Münster ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer (25) des Volvos aus Unachtsamkeit von seinem Fahrstreifen nach rechts abgekommen, wo ein 66-Jähriger mit seinem Sattelzug unterwegs war.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Diese war derart heftig, dass sowohl an dem Volvo als auch an dem Lastwagen ein erheblicher Sachschaden entstand.

Trotz der Wucht des Aufpralls blieb der Volvo-Fahrer unverletzt - er hatte großes Glück gehabt!