Volvo bei Unfall mit Lkw völlig zerstört: Fahrer hat Schutzengel an Bord
Oyten - Heftiger Crash auf der A1: Am Freitagabend sind bei Oyten (Niedersachsen) ein Volvo und ein Lkw miteinander kollidiert. Ein 25-Jähriger hatte Riesenglück.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Fahrtrichtung Münster ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer (25) des Volvos aus Unachtsamkeit von seinem Fahrstreifen nach rechts abgekommen, wo ein 66-Jähriger mit seinem Sattelzug unterwegs war.
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Diese war derart heftig, dass sowohl an dem Volvo als auch an dem Lastwagen ein erheblicher Sachschaden entstand.
Trotz der Wucht des Aufpralls blieb der Volvo-Fahrer unverletzt - er hatte großes Glück gehabt!
Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, wurden mehrere Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Polizeiinspektion Verden/Osterholz