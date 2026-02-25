Schwerer Unfall zwischen Lastwagen und Autos sorgt für Vollsperrung der A1

Bargteheide - Nichts ging mehr! Die A1 war nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos zwischen Bargteheide und dem Rastplatz Buddikate in Richtung Hamburg stundenlang voll gesperrt. Zwei Fahrstreifen sind mittlerweile wieder frei.

Die A1 war nach einem Unfall zwischen Bargteheide und dem Rastplatz Buddikate in Richtung Hamburg stundenlang voll gesperrt. © NEWS5 / René Schröder

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 8.40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Am frühen Nachmittag folgten weitere Informationen.

Demnach war ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes GLC auf der mittleren Spur unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dort gegen das Heck eines Lastwagens krachte.

Durch den Aufprall soll der 12-Tonner nach links abgekommen sein, prallte in die Mittelleitplanke und durchbrach diese zum Teil. Der 47-jährige Fahrer konnte den Lastwagen selbstständig verlassen.

Eine 48 Jahre alte Frau konnte mit ihrem Mercedes nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Lkw, der ihre Spur vor dem Einschlag in die Leitplanke gekreuzt hatte.