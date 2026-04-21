Unfall auf der A1: Zwei Verletzte, Verursacher flüchtet

Dibbersen - Auf der A1 bei Dibbersen ( Niedersachsen ) sind bei einem Unfall in Richtung Hamburg zwei Männer verletzt worden, der Unfallverursacher flüchtete.

Am Montagabend sind zwei Männer bei einem Unfall auf der A1 bei Dibbersen verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei ermittelt. © JOTO

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr am Montagabend an der Anschlussstelle Dibbersen ein Auto nach links auf den Überholstreifen. Ein von hinten kommendes Fahrzeug musste bremsen und ausweichen, wobei es ins Schleudern kam.

Ein weiteres Auto, das auf die Autobahn auffahren wollte, musste auch ausweichen und überschlug sich anschließend. Der Unfallverursacher flüchtete und konnte bisher nicht gefunden werden.

Die beiden Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 28.600 Euro geschätzt. Die Autobahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden.