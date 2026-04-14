Zweiter Lkw-Crash: Umgekippte Lastwagen sorgen weiterhin für Sperrung der A1!

Neustadt in Holstein - Ein umgekippter Lastwagen bei Neustadt in Holstein hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der A1 gesorgt. Seit dem Nachmittag blockiert ein weiterer die A1.

Ein umgekippter Lastwagen sorgt seit den frühen Morgenstunden für eine Sperrung der A1 bei Neustadt in Holstein. © Arne Jappe

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 4.10 Uhr zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken gekommen.

Eine 45-jährige Lkw-Fahrerin fuhr mit ihrem 48-jährigen Beifahrer die A1 in Richtung Puttgarden entlang. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein weiterer Lastwagen sie überholen und hielt dabei den Sicherheitsabstand nicht ein.

Daraufhin leitete die 45-jährige Fahrerin des hinteren Sattelzuges eine Gefahrenbremsung ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte der Lkw mit der Leitplanke, kam wieder auf die Autobahn zurück und kippte mit dem Führerhaus voraus in die Mittelleitplanke. Diese wurde so stark beschädigt, dass die Planke auf die Gegenfahrbahn ragte. Daraufhin war die Fahrbahn in Richtung Norden fortan komplett blockiert.

Die beiden Insassen blieben zum Glück unverletzt. Sie konnten durch die Windschutzscheibe der Fahrerkabine den Lkw verlassen.