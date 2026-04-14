Zweiter Lkw-Crash: Umgekippte Lastwagen sorgen weiterhin für Sperrung der A1!
Neustadt in Holstein - Ein umgekippter Lastwagen bei Neustadt in Holstein hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der A1 gesorgt. Seit dem Nachmittag blockiert ein weiterer die A1.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 4.10 Uhr zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken gekommen.
Eine 45-jährige Lkw-Fahrerin fuhr mit ihrem 48-jährigen Beifahrer die A1 in Richtung Puttgarden entlang. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein weiterer Lastwagen sie überholen und hielt dabei den Sicherheitsabstand nicht ein.
Daraufhin leitete die 45-jährige Fahrerin des hinteren Sattelzuges eine Gefahrenbremsung ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.
Dort kollidierte der Lkw mit der Leitplanke, kam wieder auf die Autobahn zurück und kippte mit dem Führerhaus voraus in die Mittelleitplanke. Diese wurde so stark beschädigt, dass die Planke auf die Gegenfahrbahn ragte. Daraufhin war die Fahrbahn in Richtung Norden fortan komplett blockiert.
Die beiden Insassen blieben zum Glück unverletzt. Sie konnten durch die Windschutzscheibe der Fahrerkabine den Lkw verlassen.
A1 ist in Richtung Norden weiterhin voll gesperrt
Trotz des Unfalls fuhr der Fahrer des überholenden Lkw davon. Doch die Polizei konnte ihn während der Fahndungsmaßnahmen finden. Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vermittelt.
Allerdings war der 40-Tonner mit rund 20 Tonnen Obst und Gemüse beladen, die erst einmal geborgen werden müssen, bevor der Lastwagen aufgerichtet werden kann.
Außerdem müssen die ausgelaufenen Betriebsstoffe bereinigt werden und ein Austausch der Mittelplanke ist notwendig.
Doch damit nicht genug: Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr kippte ein 51-jähriger Fahrer mit seinem Tanklaster um, so die Polizei.
Ebenfalls in Richtung Puttgarden in Höhe Lensahn verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Lastwagen und wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
In Richtung Hamburg und Lübeck ist die Autobahn einspurig befahrbar. Doch in Richtung Norden ist die A1 weiterhin voll gesperrt. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Sperrung frühestens in den Abendstunden aufgehoben werden kann.
Erstmeldung 8.59 Uhr, zuletzt aktualisiert, um 18.16 Uhr.
Titelfoto: Arne Jappe