Hoher Sachschaden, zwei Verletzte! Geisterfahrer sorgt für Schrecken auf der A1

Dinklage - Der Horror eines jeden Autofahrers! Am Montagabend ist ein 75 Jahre alter Mann falsch auf die A1 abgebogen und hat bei Dinklage ( Landkreis Vechta ) einen Unfall verursacht.

Ein Geisterfahrer hat am Montagabend auf der A1 bei Dinklage einen Unfall verursacht. © PK BAB Ahlhorn

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, hatten zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer gegen 21 Uhr gemeldet.

Nur wenige Minuten später kam es dennoch zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage zu einem Unfall.

Ein 58-Jähriger war in Richtung Hamburg unterwegs, als ihm der 75 Jahre alte Geisterfahrer entgegen kam. Er versuchte mit seinem Wagen noch auszuweichen, krachte dennoch seitlich in das Auto.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 75-Jähriger der Führerschein entzogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.