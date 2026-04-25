Auto brennt nach Unfall auf A1 komplett aus - mehrere Verletzte

Leverkusen - Bei einem Unfall auf der A1 bei Leverkusen am Samstagnachmittag wurden mehrere Personen verletzt.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A1 rund um die Unfallstelle zeitweise komplett ab. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Feuerwehr Leverkusen mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 17.02 Uhr über den Crash in Richtung Dortmund alarmiert. Demnach habe sich der Unfall zwischen den beiden Autos aus bislang unklarer Ursache kurz vor der Abfahrt Burscheid ereignet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand einer der beteiligten Wagen in Vollbrand. Die Insassen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Auto gerettet.

Durch die Feuerwehr wurde daraufhin umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Parallel dazu untersuchten Kräfte des Rettungsdienstes die insgesamt sieben an dem Crash beteiligten Personen. Eine davon sei mittelschwer verletzt worden, vier weitere leicht, teilt die Feuerwehr weiter mit.

Alle wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.