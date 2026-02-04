Vollsperrung! Lastwagen rammt mehrere Autos und durchbricht Leitplanke

Barsbüttel - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Mittwochvormittag ist ein Lastwagen auf der A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld in eine Leitplanke gekracht, zuvor hatte er mehrere Autos gerammt.

Ein Lastwagen krachte auf der A1 bei Barsbüttel in eine Leitplanke. © NEWS5 / René Schröder

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Unfall und sprach von einer spiegelglatten Fahrbahn in dem Bereich, konnte aber keine näheren Informationen liefern.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer des Lkw aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der Glätte die Kontrolle über den Sattelzug verloren haben. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und soll mehrere Autos gerammt haben.

Anschließend durchbrach der Lastwagen noch die Leitplanke und kam in einem Graben zum Stehen.

Der Fahrer blieb nach derzeitigem Stand wohl unverletzt. Die Einsatzkräfte mussten allerdings eine Person aus einem demolierten Wagen retten. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.