Tierischer Unfall auf A1: Autos rasen in Wildschwein-Herde

Auf der A1 bei Remscheid ist es in der Nacht zu Samstag zu einem tierischen und tragischen Unfall gekommen.

Remscheid - In der Nacht zu Samstag sind auf der A1 bei Remscheid mehrere Autos in eine Herde Wildschweine gerast.

Eines der verunfallten Fahrzeuge musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.  © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Nach Angaben der Feuerwehr hätten fünf Wildschweine die Fahrbahn Richtung Köln gegen 2 Uhr gekreuzt.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen seien mehrere Autos in die Herde gerast und hätten diese getötet.

Erst nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde klar: Die verstorbenen Tiere lagen über 200 Meter verstreut auf der Richtungs- sowie der gegenüberliegenden Fahrbahn.

Der Jäger des betroffenen Gebietes musste auf Mitteilung der Feuerwehr anrücken und sich um die toten Wildschweine kümmern.

Die Feuerwehr nahm die Unfallstelle kurz nach Ankunft genauestens unter die Lupe.  © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Eines der Fahrzeuge musste aufgrund heftiger Schäden an Ort und Stelle abgeschleppt werden. Die A1 Richtung Köln war zwischenzeitlich voll gesperrt.

