Tierischer Unfall auf A1: Autos rasen in Wildschwein-Herde

Remscheid - In der Nacht zu Samstag sind auf der A1 bei Remscheid mehrere Autos in eine Herde Wildschweine gerast.

Eines der verunfallten Fahrzeuge musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Nach Angaben der Feuerwehr hätten fünf Wildschweine die Fahrbahn Richtung Köln gegen 2 Uhr gekreuzt.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen seien mehrere Autos in die Herde gerast und hätten diese getötet.

Erst nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde klar: Die verstorbenen Tiere lagen über 200 Meter verstreut auf der Richtungs- sowie der gegenüberliegenden Fahrbahn.

Der Jäger des betroffenen Gebietes musste auf Mitteilung der Feuerwehr anrücken und sich um die toten Wildschweine kümmern.