Tierischer Unfall auf A1: Autos rasen in Wildschwein-Herde
Remscheid - In der Nacht zu Samstag sind auf der A1 bei Remscheid mehrere Autos in eine Herde Wildschweine gerast.
Nach Angaben der Feuerwehr hätten fünf Wildschweine die Fahrbahn Richtung Köln gegen 2 Uhr gekreuzt.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen seien mehrere Autos in die Herde gerast und hätten diese getötet.
Erst nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde klar: Die verstorbenen Tiere lagen über 200 Meter verstreut auf der Richtungs- sowie der gegenüberliegenden Fahrbahn.
Der Jäger des betroffenen Gebietes musste auf Mitteilung der Feuerwehr anrücken und sich um die toten Wildschweine kümmern.
Eines der Fahrzeuge musste aufgrund heftiger Schäden an Ort und Stelle abgeschleppt werden. Die A1 Richtung Köln war zwischenzeitlich voll gesperrt.
Titelfoto: Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen