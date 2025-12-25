Auto überschlägt sich an Heiligabend auf dem Berliner Ring: Polizei prüft Alkoholverdacht

Pankow - Bei einem Unfall auf der A10 sind an Heiligabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam ein 47 Jahre alter Autofahrer gegen 7.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow in Fahrtrichtung Prenzlau aus bislang ungeklärter Ursache von der mittleren Fahrspur nach links ab.

Der Mazda streifte zunächst die Mittelschutzplanke, schleuderte anschließend quer über alle drei Fahrstreifen und prallte gegen die rechte Schutzplanke.

Das Auto überschlug sich und kam hinter der Schutzplanke zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch sein 44-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und konnten das Auto nicht selbstständig verlassen. Ein Rettungshubschrauber brachten den Beifahrer in ein Berliner Krankenhaus, der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik in der Nähe.