Auto überschlägt sich nach Crash – Unfallverursacher auf der Flucht!

Mühlenbeck - Nach einem Unfall mit zwei Verletzten auf der A10 hat der mutmaßliche Unfallverursacher Fahrerflucht begangen.

Am Freitag staute es sich auf der A10 nach einem Unfall. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein gelber Kleintransporter am Freitag in Richtung Hamburg von rechts gegen ein anderes Auto gefahren. Ein Dashcam-Video des angefahrenen Fahrzeugs zeigte den Zusammenstoß.

Durch den Aufprall geriet das angefahrene Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der gelbe Kleintransporter stoppte zunächst hinter der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder.

Ein Zeuge gab an, dass der Fahrer ausgestiegen und ein Stück in Richtung des überschlagenen Autos gegangen sei.

Dann sei der Fahrer wieder umgekehrt und davongefahren.