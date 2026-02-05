 643

Massencrash auf der A10: 20 Fahrzeuge kollidieren!

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der Autobahn 10 östlich von Berlin gekracht.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Donnerstagnachmittag hat es auf der Autobahn 10 östlich von Berlin zwischen mehreren Fahrzeugen gekracht.

Der Crash ereignete sich gegen 15.30 Uhr zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Ferch, wie die Polizei mitteilte.

Demnach seien insgesamt 20 Fahrzeuge ineinander gestoßen. Ein Lkw, zwei Transporter sowie mehrere Pkw seien beteiligt gewesen.

Drei Personen seien bislang in Krankenhäuser gebracht worden.

Grund für den Crash sei die spiegelglatte Fahrbahn gewesen.

Der betroffene Abschnitt der A10 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Richtung Dreieck Werder staut sich der Verkehr noch kilometerlang. Autofahrer müssen mit rund zwei Stunden Verspätung rechnen.

Die Unfallaufnahme dauert an. Die Einsatzkräfte bitten darum, weiterhin eine Rettungsgasse zu bilden. Wie lange die Einschränkung noch bestehen bleibt, ist unklar.

Erstmeldung am 5. Februar um 18.32 Uhr, aktualisiert um 19.45 Uhr

