Massencrash auf der A10: 20 Fahrzeuge kollidieren!

Berlin - Am Donnerstagnachmittag hat es auf der Autobahn 10 östlich von Berlin zwischen mehreren Fahrzeugen gekracht.

Autofahrer auf der A10 müssen derzeit starke Nerven haben. © Julian Stähle

Der Crash ereignete sich gegen 15.30 Uhr zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Ferch, wie die Polizei mitteilte.



Demnach seien insgesamt 20 Fahrzeuge ineinander gestoßen. Ein Lkw, zwei Transporter sowie mehrere Pkw seien beteiligt gewesen.

Drei Personen seien bislang in Krankenhäuser gebracht worden.

Grund für den Crash sei die spiegelglatte Fahrbahn gewesen.

Der betroffene Abschnitt der A10 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Richtung Dreieck Werder staut sich der Verkehr noch kilometerlang. Autofahrer müssen mit rund zwei Stunden Verspätung rechnen.