Gefährliche Eisglätte auf A10: Zwei Lkw krachen in Graben!

Mühlenbeck - Auf der A10 zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder krachte es in der Nacht zum Dienstag bei zwei Lkw.

Beide Lastwagen verloren Betriebsstoffe. © 7aktuell.de | P.Neumann

Um etwa 2.15 Uhr kamen fast gleichzeitig zwei Lkw auf eisglatter Fahrbahn von der Strecke ab und landeten im Graben. Bisher ist unklar, ob die Fahrzeuge zusammenstießen oder jeweils für sich verunglückten.

Nach Angaben der Polizei fuhren beide Sattelzüge zu schnell für die herrschenden Wetterbedingungen. Dadurch gerieten die Fahrzeuge außer Kontrolle und rutschten nach rechts von der Straße.

Bei dem Unfall liefen aus beiden Lkw Betriebsstoffe aus. Während ein Fahrzeug Öl verlor, war beim anderen der Dieseltank beschädigt. Die Feuerwehr füllte den Kraftstoff in Kanister um, um die Umwelt zu schützen.

Um die Einsatzkräfte vor dem Ausrutschen zu schützen, wurde die Unfallstelle zusätzlich mit Streugut versehen.