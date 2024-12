28.12.2024 12:39 Dicker Stau nach Unfall auf A10 in Brandenburg

Am Samstagvormittag hat ein Unfall auf der A10 in Brandenburg am Dreieck Barnim für ein Verkehrschaos auf dem Nördlichen Berliner Ring gesorgt.

Von Thorsten Meiritz

Oberkrämer (Oberhavel) - Am Samstagvormittag hat ein Unfall auf der A10 in Brandenburg nahe dem Dreieck Barnim für ein Verkehrschaos gesorgt. Am Samstag hat es auf der A10 in Brandenburg nahe dem Dreieck Barnim gekracht. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Dreieck Havelland. Über verletzte Personen lagen zunächst keine Informationen vor, allerdings sind Rettungswagen und Polizei vor Ort gewesen. Der nördliche Berliner Ring musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme auf der rechten Spur und dem Standstreifen in Fahrrichtung gesperrt werden. Unfall A10 Auto geht bei Unfall auf der A10 in Flammen auf Dadurch bildete sich ein gut fünf Kilometer langer Stau, der für eine Verlängerung der Fahrzeit von mehr als 60 Minuten sorgte. Autofahrer wurden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren. Zur Unfallursache lagen zunächst keine näheren Angaben vor.

