Transporter kippt auf A10 um: Renault-Fahrer verletzt

Michendorf (Potsdam-Mittelmark) - Am Neujahrsabend ist ein Renault-Transporter auf der A10 in Brandenburg verunglückt.

Der Transporter ist nach dem Aufprall auf die Seite gekippt. © Julian Stähle

Der 55 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Crash zwischen der Anschlussstelle Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mann gegen 21.43 Uhr offenbar infolge eines nicht näher genannten körperlichen Mangels mit seinem Kleintransporter auf den Beschleunigungsstreifen ins Schleudern.

In der Folge krachte der Renault gegen die Leitplanke, kippte auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) teilweise gesperrt werden.