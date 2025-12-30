Massencrash auf A10 bei Ludwigsfelde: Neun Verletzte

Ludwigsfelde - Heftiger Unfall auf der A10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming): Auf der Autobahn kollidierten am Dienstagmittag insgesamt fünf Autos, neun Menschen wurden verletzt.

Bei der Massenkarambolage auf der A10 bei Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) erlitten neun Menschen Verletzungen. © Julian Stähle

Laut Angaben der Polizei krachte es gegen 13.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-West und Ludwigsfelde-Ost.

In einem der fünf beteiligten Autos brach kurz nach dem Zusammenstoß im Motorraum ein Feuer aus. Ersthelfer konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen und so Schlimmeres verhindern.

Wegen der vielen beteiligten Personen löste der Rettungsdienst einen sogenannten Massenanfall von Verletzten aus.

Zahlreiche Rettungswagen und mehrere Notärzte eilten an die Unfallstelle, sogar ein Rettungshubschrauber aus Berlin landete vor Ort. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften aus Ludwigsfelde im Einsatz: Sie nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, unterstützte den Rettungsdienst und räumte die betroffene Fahrbahn.