Frau eingeklemmt: Stau-Alarm nach Lkw-Crash auf A10
Von Alexandra Kiel, Matthias Kuhnert
Brikenwerder - Nach einem Unfall staut sich der Verkehr auf der Autobahn 10 in Richtung Hamburg.
Aktuell sei nur eine Spur zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) befahrbar, wie die Polizei mitteilte.
Die Verkehrsinformationszentrale sprach von etwa 40 Minuten, die Autofahrerinnen und Autofahrer im Berufsverkehr zusätzlich einplanen müssten.
Der Grund: gleich zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit.
In den frühen Morgenstunden sei eine 60-Jährige mit ihrem Wagen auf einen Unfall zwischen zwei Lkw aufgefahren, erklärte ein Polizeisprecher. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und anschließend von der Feuerwehr befreit.
Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik.
Nur kurze Zeit nach dem Lkw-Unfall krachte es erneut. Eine Fahrerin eines Kleintransporters prallte nach TAG24-Informationen in das bereits verunfallte Fahrzeug. Sie musste ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus.
Die Aufräumarbeiten dauern an. Bis sieben Uhr war die Strecke Richtung Hamburg voll gesperrt.
Titelfoto: 7aktuell.de | Philipp Neumann