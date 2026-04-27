Ohne Licht unterwegs: Kleintransporter schleicht über A10, dann kracht es

Werder (Havel) - Bei einem Unfall auf der A10 in Brandenburg sind in der Nacht zu Montag drei Menschen verletzt worden.

In der Nacht zu Montag sind auf der A10 zwei Transporter zusammengestoßen. © Julian Stähle

Bei dem Crash zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Glindow wurde der 61 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 48-jährige Fahrer eines weiteren Transporters sowie seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 61-Jährige ohne Licht mit seinem Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit auf der rechten Spur unterwegs gewesen sein.

Der 48 Jahre alte Transporter-Fahrer übersah den vorausfahrenden Kleintransporter und krachte dem Wagen des 61-Jährigen gegen 0.20 Uhr ins Heck.