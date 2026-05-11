Nach Suff-Crash auf A10: Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen
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Von Sven Bleilefens
Berlin - Nach einem Unfall mit einem betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Berlin-Hohenschönhausen und Berlin-Marzahn in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) drohen weitere Verkehrsbeeinträchtigungen.
Der Lastwagen muss noch geborgen werden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein genauer Zeitpunkt für die aufwendige Bergungsaktion sei derzeit nicht bekannt.
Am Sonntagabend war ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Das schwer beladene Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und kippte auf die Seite, wie es hieß.
Der 45-jährige Fahrer trat zu Fuß die Flucht an. Er wurde nach Polizeiangaben in stark alkoholisiertem Zustand aufgefunden. Der Sachschaden beträgt rund 250.000 Euro.
Titelfoto: Thomas Peise