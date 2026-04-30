Rauchwolke über der A10: Auto geht in Flammen auf

Glindow - Auf der A10 bei Glindow hat am Donnerstag ein Auto lichterloh gebrannt!

Der Wagen brannte vollständig aus. © Julian Stähle

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 13.45 Uhr zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen in Flammen. Eine dichte, schwarze Rauchwolke war weithin über der Autobahn sichtbar. Die Insassen, eine Frau und zwei Kinder, konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand. Anschließend wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft und mit Wasser sowie Schaum nachgelöscht. Das Auto brannte vollständig aus.

Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorbereich vermutet.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin war die Autobahn zwischen Glindow und Dreieck Potsdam vorübergehend gesperrt. Nach einer halben Stunde wurde in Fahrstreifen wieder freigegeben.