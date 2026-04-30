Rauchwolke über der A10: Auto geht in Flammen auf

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Auf der Autobahn 10 bei Glindow hat am Donnerstag ein Auto lichterloh gebrannt.

Von Denis Zielke

Glindow - Auf der A10 bei Glindow hat am Donnerstag ein Auto lichterloh gebrannt!

Der Wagen brannte vollständig aus.
Der Wagen brannte vollständig aus.  © Julian Stähle

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 13.45 Uhr zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen in Flammen. Eine dichte, schwarze Rauchwolke war weithin über der Autobahn sichtbar. Die Insassen, eine Frau und zwei Kinder, konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand. Anschließend wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft und mit Wasser sowie Schaum nachgelöscht. Das Auto brannte vollständig aus.

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Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorbereich vermutet.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin war die Autobahn zwischen Glindow und Dreieck Potsdam vorübergehend gesperrt. Nach einer halben Stunde wurde in Fahrstreifen wieder freigegeben.

Die Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum nach.
Die Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum nach.  © Julian Stähle

Es bildete sich über zwei Stunden ein kilometerlanger Stau. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Titelfoto: Julian Stähle

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