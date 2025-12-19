Heißes Eisen auf der A10: Lkw mit Metallschrott fängt Feuer - Teilsperrung

Ludwigsfelde - Auf der A10 am Dreieck Nuthetal ist am frühen Freitagmorgen die Ladung eines Lkw-Anhängers in Brand geraten . Die Autobahn ist derzeit noch teilweise gesperrt.

Die Einsatzkräfte kippten einen Teil der Ladung ab, um die Glutnester gezielt löschen zu können. © Julian Stähle

Wie die Polizei Brandenburg gegenüber TAG24 bestätigte, geriet gegen 6.20 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal der Anhänger eines Lastwagens aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Der Anhänger war mit Metallschrott beladen. Nach ersten Erkenntnissen fing ein Teil der Ladung Feuer. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz.

Um an die Glutnester zu gelangen, wurde ein Teil der Ladung abgekippt. Anschließend löschte die Feuerwehr die letzten Brandherde mit einem Schaumteppich ab.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A10 in Fahrtrichtung Magdeburg zunächst vollständig gesperrt werden. Später waren nur noch der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, da der brennende Lkw auf dem Standstreifen stand.