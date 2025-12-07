Citroën kracht auf A10 in Leitplanke: Fahrer verletzt

Berlin - Am Samstagabend ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Autobahndreieck Pankow, nördlich von Berlin , verletzt worden.

Der Citroën ist durch den heftigen Einschlag in die Leitplanke stark beschädigt worden. © Thomas Peise

Der 22-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum Buch gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach verlor der Mann gegen 19.15 Uhr bei der Überfahrt von der A114 zur A10 die Kontrolle über seinen Citroën und kam nach rechts von der Straße ab.

In der Folge kollidierte der Wagen mit der rechten Leitplanke und wurde bei dem heftigen Aufprall im Frontbereich demoliert.

Als Unfallursache ging die Behörde nach ersten Erkenntnissen von überhöhter Geschwindigkeit aus. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Stadtautobahn in Fahrtrichtung Dreieck Havelland für rund 45 Minuten gesperrt werden.