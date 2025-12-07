Citroën kracht auf A10 in Leitplanke: Fahrer verletzt

Am Samstagabend ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Autobahndreieck Pankow, nördlich von Berlin, verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Samstagabend ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Autobahndreieck Pankow, nördlich von Berlin, verletzt worden.

Der Citroën ist durch den heftigen Einschlag in die Leitplanke stark beschädigt worden.
Der Citroën ist durch den heftigen Einschlag in die Leitplanke stark beschädigt worden.  © Thomas Peise

Der 22-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum Buch gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach verlor der Mann gegen 19.15 Uhr bei der Überfahrt von der A114 zur A10 die Kontrolle über seinen Citroën und kam nach rechts von der Straße ab.

In der Folge kollidierte der Wagen mit der rechten Leitplanke und wurde bei dem heftigen Aufprall im Frontbereich demoliert.

Unfall A: Zu schnell auf der A10 unterwegs: Kleinbus kracht gegen Planke
Unfall A10 Zu schnell auf der A10 unterwegs: Kleinbus kracht gegen Planke

Als Unfallursache ging die Behörde nach ersten Erkenntnissen von überhöhter Geschwindigkeit aus. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Stadtautobahn in Fahrtrichtung Dreieck Havelland für rund 45 Minuten gesperrt werden.

Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 8000 Euro ein. Der Citroën wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Thomas Peise

Mehr zum Thema Unfall A10: