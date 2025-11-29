Kakao-Lkw gerät in Flammen: Braune Ladung verteilt sich auf Fahrbahn

Mühlenbeck - Eine Riesen-Sauerei gab es am Samstag auf der A10 bei Birkenwerder (Landkreis Oberhavel). Dort geriet ein mit Kakao beladener Lkw in Flammen auf.

Mehrere Kilos des Kakaos verteilten sich auf der Fahrbahn. © 7aktuell.de | P. Neumann

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Truck in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Denn wie Einsatzleiter Marcel Manske erklärte, ist die Wasserversorgung auf der Autobahn nicht optimal vorhanden.

Insgesamt 22 Tonnen Kakaopulver hatte der Lkw geladen. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Autobahn.

Um die Flammen zu bekämpfen, musste die komplette Fracht abgeladen, auseinandergerissen und einzeln abgelöscht werden.

Während der Löschmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Dreieck Pankow komplett gesperrt werden. Wegen Rauchentwicklungen war auch die Sicht auf der Strecke nach Hamburg eingeschränkt. Autofahrer sollten daher vorsichtig fahren. Es bildete sich kilometerlanger Stau.