Vollsperrung: Autobrand legt A10 teilweise lahm

Oberkrämer - Wegen eines Autobrandes ist die A10 zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. © 7aktuell.de | P.Neumann

Das Fahrzeug steht laut Polizeiangaben in Richtung Prenzlau auf dem Standstreifen, doch wegen der starken Rauchentwicklung sind die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt.

Weitere Fahrzeuge sind demnach nicht betroffen.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Wie es zu dem Feuer kam, war nicht bekannt.