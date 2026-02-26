Vollsperrung: Autobrand legt A10 teilweise lahm

Wegen eines Autobrandes ist die A10 zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Hannes Rücker

Oberkrämer - Wegen eines Autobrandes ist die A10 zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.
Der Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.  © 7aktuell.de | P.Neumann

Das Fahrzeug steht laut Polizeiangaben in Richtung Prenzlau auf dem Standstreifen, doch wegen der starken Rauchentwicklung sind die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt.

Weitere Fahrzeuge sind demnach nicht betroffen.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Unfall A: Von Brücke geworfen: Auto auf A10 von Eisscholle getroffen
Unfall A10 Von Brücke geworfen: Auto auf A10 von Eisscholle getroffen

Wie es zu dem Feuer kam, war nicht bekannt.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.  © 7aktuell.de | P.Neumann

Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Eine Prognose zur Länge der Vollsperrung machte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann

Mehr zum Thema Unfall A10: