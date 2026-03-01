VW-Fahrer will auf A10 Spur wechseln, dann kracht's gewaltig
Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) - Heftiger Crash beim Spurwechsel: Bei einem Unfall auf der A10 in Brandenburg sind am Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden.
Die beiden Autofahrer mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zur Erstversorgung musste demnach auch ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen werden.
Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 10.25 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal in Fahrtrichtung Magdeburg.
Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte ein 55-Jähriger mit seinem VW auf der dreispurigen Autobahn schlagartig vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, ohne dabei auf den Verkehr zu achten.
Ein BMW-Fahrer, der mit seinem Wagen auf der linken Spur deutlich schneller unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit hoher Geschwindigkeit in den Caddy. Durch den harten Zusammenstoß wurde der VW in den Straßengraben geschleudert, wo er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.
Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A10 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Julian Stähle