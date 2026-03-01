VW-Fahrer will auf A10 Spur wechseln, dann kracht's gewaltig

Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) - Heftiger Crash beim Spurwechsel: Bei einem Unfall auf der A10 in Brandenburg sind am Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der BMW ist durch den heftigen Aufprall stark an der Front beschädigt worden. © Julian Stähle

Die beiden Autofahrer mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zur Erstversorgung musste demnach auch ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 10.25 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal in Fahrtrichtung Magdeburg.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte ein 55-Jähriger mit seinem VW auf der dreispurigen Autobahn schlagartig vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, ohne dabei auf den Verkehr zu achten.