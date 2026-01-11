Von Brücke geworfen: Auto auf A10 von Eisscholle getroffen
Birkenwerder (Oberhavel) - Das hätte böse enden können: Am Freitagabend ist ein Auto auf der A10 in Brandenburg bei voller Fahrt von einer Eisplatte getroffen worden.
Die 29 Jahre alte Fahrerin kam mit dem Schrecken davon - die Windschutzscheibe ihres Wagens wurde jedoch vollkommen zerstört, sodass ihr Fahrzeug abgeschleppt werden musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen war die 29-Jährige gegen 18.50 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Oranienburg unterwegs.
Als sie zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder unter einer Brücke durchfuhr, sollen unbekannte Täter die Eisscholle hinabgeworfen haben.
Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 500 Euro ein. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nach den mutmaßlichen Tätern dauern an.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn