Motorradfahrer auf A10 schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
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Von Andreas Heimann
Potsdam - Nach einem Unfall auf der A10 in Brandenburg wurde ein Motorradfahrer am Montag schwer verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen ist er zwischen Genshagen und Rangsdorf im Landkreis Teltow-Fläming auf ein Auto aufgefahren, wie die Polizei Brandenburg auf Anfrage mitteilte.
Für die Versorgung des Schwerverletzten sei auch ein Hubschrauber angefordert worden.
Informationen zu weiteren Verletzten lagen der Polizei nicht vor.
Auch zur Unfallursache machte sie noch keine Angaben.
Auf der Autobahn kam es zu einem längeren Stau. Am frühen Abend war die A10 in Richtung Frankfurt/Oder den Angaben zufolge noch komplett gesperrt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa