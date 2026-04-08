Motorradfahrer auf A10 schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Potsdam - Nach einem Unfall auf der A10 in Brandenburg wurde ein Motorradfahrer am Montag schwer verletzt.

Zur Versorgung des verletzten Motorradfahrers wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach ersten Erkenntnissen ist er zwischen Genshagen und Rangsdorf im Landkreis Teltow-Fläming auf ein Auto aufgefahren, wie die Polizei Brandenburg auf Anfrage mitteilte.

Für die Versorgung des Schwerverletzten sei auch ein Hubschrauber angefordert worden.

Informationen zu weiteren Verletzten lagen der Polizei nicht vor.

Auch zur Unfallursache machte sie noch keine Angaben.