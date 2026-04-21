Tödlicher Unfall auf A10: Transporter kracht an Stauende in Sattelzug

Potsdam - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A10 ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters gestorben.

Der Unfall hat sich am Ende eines Staus auf der A10 ereignet. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Der 56-Jährige war mit seinem Fahrzeug laut einem Polizeisprecher zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf aus noch ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren.

Dort ist der Kleintransporter mit einem Sattelzug kollidiert.

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb derweil unverletzt.

Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 100.000 Euro ein.