Tödlicher Unfall auf A10: Transporter kracht an Stauende in Sattelzug
Von Hannes Rücker
Potsdam - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A10 ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters gestorben.
Der 56-Jährige war mit seinem Fahrzeug laut einem Polizeisprecher zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf aus noch ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren.
Dort ist der Kleintransporter mit einem Sattelzug kollidiert.
Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.
Der Fahrer des Sattelzugs blieb derweil unverletzt.
Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 100.000 Euro ein.
Die Richtungsfahrbahn war laut der Polizei für mehr als drei Stunden gesperrt. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa