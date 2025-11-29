Nördlicher Berliner Ring betroffen: Lkw in Flammen sorgt auf der A10 für Stau

Mühlenbeck - Wegen eines brennenden Lastkraftwagens ist es am Samstagmorgen auf der Autobahn A10 zu Behinderungen gekommen.

Auf dem nördlichen Berliner Ring bildet sich Stau. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben des ADAC ging der Lkw zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder in Flammen auf.

Die Feuerwehr sperrte daraufhin für Löschmaßnahmen die Autobahn in Fahrtrichtung Dreieck Pankow komplett.

Wegen Rauchentwicklungen sei die Sicht auf der Strecke nach Hamburg eingeschränkt. Autofahrer sollen daher vorsichtig fahren.

Derzeit bildet sich ein Stau von etwa drei Kilometern Länge bei einem Zeitverlust von rund einer Stunde.