Unfall auf A10 entwickelt sich zu unerwartetem Krimi

Oberkrämer (Oberhavel) - Ein Unfall auf der Autobahn 10 hat am späten Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen - im Verlauf der Ermittlungen sind die Beamten auf einige Unregelmäßigkeiten gestoßen.

Der Fiat ist auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Laster kollidiert.

Bei dem Crash zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland wurde ein 27-Jähriger leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Hennigsdorf gebracht werden, wie die Polizeidirektion Nord am Sonntag mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass der ausländische Fiat-Fahrer, der seit Juni 2025 in Deutschland wohnt, keinen gültigen Führerschein besaß.

Zudem sagte der am Unfall beteiligte 35 Jahre alte Lkw-Fahrer aus, dass in dem Wagen eigentlich drei Personen saßen.

Bei einer Suche in der Umgebung wurden dann die beiden Mitfahrer aufgegriffen, die sich illegal im Land aufhielten. Sie wurden in Gewahrsam genommen.