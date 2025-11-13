Kurioser Crash: Champignons sorgen für Sperrung von A10

Oranienburg (Oberhavel) - Ein Unfall auf der Autobahn 10 in Brandenburg hat am Donnerstagvormittag für eine mehrstündige Sperrung in Richtung Hamburg gesorgt. Dabei haben auch Obst und Gemüse eine Rolle gespielt.

Der Laster ist nach dem Reifenplatzer quer über alle drei Fahrspuren liegengeblieben. © 7aktuell.de | P.Neumann

Gegen 10.15 Uhr geriet ein 51-Jähriger zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer offenbar wegen eines geplatzten Reifens mit seinem Kleintransporter ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde bei dem Crash leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Henningsdorf gebracht.

Das Problem: Der Kühllaster blieb quer über alle drei Fahrspuren auf der Seite liegen. Außerdem verteilte sich ein Großteil der Ladung über die Autobahn, darunter "über 1000 Champions", wie Einsatzleiter Tim Conrad von der Feuerwehr Velten vor Ort berichtete.

Die Einsatzkräfte benötigten etwa eine Stunde, um den Lkw mit einer hydraulischen Zug-Einrichtung wieder auf die Räder zu stellen und auf den Standstreifen zu schieben.

Anschließend musste die Fahrbahn noch von den umher rollenden Pilzen und dem Rest der Ladung gesäubert werden. Durch die vielen Champignons sei der Unfall "auf jeden Fall etwas Besonderes" gewesen, erklärte Polizeikommissar Fabian Timme von der Autobahnpolizei Walsleben.