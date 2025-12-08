Rentner kracht mit Mercedes in Leitplanke: A111 nach Unfall wieder frei

Berlin - Nach dem schweren Autounfall auf der A111 ist die Fahrbahn in Höhe Heckerdamm in Richtung Süden wieder frei.

Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Berliner Feuerwehr

Die Sperrung sei am Montagvormittag aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Morgen liefen noch Untersuchungen an der Unfallstelle. Laut Polizei mussten Schäden vor Ort behoben werden.

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr hatte ein 79-Jähriger auf der Abfahrt Heckerdamm die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz verloren.

Er prallte gegen die Leitplanke und dann gegen eine Verkehrsbrücke. Danach blieb das Auto auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Als Erste hatte eine Feuerwehrfrau auf dem Heimweg den Unfall bemerkt und Erste Hilfe geleistet.