Crash auf A13 nahe Dresden: Lkw und Auto kollidiert
Radeburg - Behinderungen auf der A13 zwischen Dresden und Berlin! Am Mittwochvormittag hat es bei Radeburg gekracht.
Kurz nach 10 Uhr waren im Bereich der Anschlussstelle ein Passat und ein Lkw kollidiert, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Demnach geschah der Unfall beim Einfädeln. Verletzte habe es jedoch glücklicherweise nicht gegeben.
Wegen Instandsetzungsarbeiten gilt bis 16 Uhr in Höhe Radeburg eine geänderte Verkehrsführung, so die Warnmeldung. "Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", heißt es.
Ob derzeit eine Vollsperrung besteht, konnte der Sprecher zunächst nicht beantworten.
Laut ADAC staut es sich über fünf Kilometer. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von mindestens 35 Minuten rechnen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa