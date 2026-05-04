40-Jähriger läuft mitten über A14! 25.000 Euro Unfallschaden nach irrem Spaziergang

Schkeuditz - Die A14 Richtung Magdeburg musste am Sonntagmittag gegen 12 Uhr kurzzeitig voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau. Autofahrer mussten Geduld mitbringen.

Der Kia wurde durch den Unfall stark beschädigt. © Michael Strohmeyer

Die Polizei Sachsen bestätigte den Unfall zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Schkeuditz in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Dort wurde in beiden Fahrtrichtungen vor Personen auf der Fahrbahn gewarnt.

Und tatsächlich: Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 40-jähriger Ukrainer über die Leitplanke geklettert und hatte dann die Autobahn überquert.

Als ein 76-jähriger VW-Fahrer daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten musste, konnte die Kia-Fahrerin (37) hinter ihm nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte auf ihn.

Beide Fahrer sowie die 63-jährige VW-Beifahrerin mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht und ihre stark beschädigten Wagen abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehren aus Radefeld, Schkeuditz und des Flughafens Leipzig/Halle und des Rettungsdienstes waren vor Ort.