Ekelhafter Gestank auf A14: Schlachtabfall-Lkw sorgt für Vollsperrung

Leipzig - Schwerer Unfall auf der A14 bei Leipzig : Ein Transporter und ein mit Schlachtabfällen beladener Laster sind am Montagvormittag zusammengekracht. Zwei Personen wurden verletzt.

Der blaue Transporter landete in einer Baumgruppe, wie im Hintergrund rechts zu sehen ist. Er verlor ebenso seine Ladung wie auch der umgekippte Lkw. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Rastplatz Birkenwald und der Anschlussstelle Leipzig-Nord und wurde der Polizei gegen 10 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Therese Leverenz TAG24 auf Anfrage berichtete.

Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass die Fahrbahn einem regelrechten Schlachtfeld glich. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Der umgekippte Lkw hatte Schlachtabfälle geladen, die sich auf der Autobahn verteilten und dementsprechend einen ekelhaften Gestank verbreiteten, erfuhr TAG24 vom Unfallort.

Polizeisprecher Tom Erik Richter konnte am frühen Nachmittag bestätigen, dass zwei Personen verletzt worden seien, zur Art und Schwere der Verletzungen lagen aber noch keine Informationen vor. Laut TAG24-Informationen wurde eine Person im Lkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Notarzt zur Unterstützung angefordert worden, der mit dem Hubschrauber an der Unfallstelle ankam. Die Verletzten wurden im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.