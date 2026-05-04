Ekelhafter Gestank auf A14: Schlachtabfall-Lkw sorgt für Vollsperrung
Leipzig - Schwerer Unfall auf der A14 bei Leipzig: Ein Transporter und ein mit Schlachtabfällen beladener Laster sind am Montagvormittag zusammengekracht. Zwei Personen wurden verletzt.
Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Rastplatz Birkenwald und der Anschlussstelle Leipzig-Nord und wurde der Polizei gegen 10 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Therese Leverenz TAG24 auf Anfrage berichtete.
Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass die Fahrbahn einem regelrechten Schlachtfeld glich. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der umgekippte Lkw hatte Schlachtabfälle geladen, die sich auf der Autobahn verteilten und dementsprechend einen ekelhaften Gestank verbreiteten, erfuhr TAG24 vom Unfallort.
Polizeisprecher Tom Erik Richter konnte am frühen Nachmittag bestätigen, dass zwei Personen verletzt worden seien, zur Art und Schwere der Verletzungen lagen aber noch keine Informationen vor. Laut TAG24-Informationen wurde eine Person im Lkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Notarzt zur Unterstützung angefordert worden, der mit dem Hubschrauber an der Unfallstelle ankam. Die Verletzten wurden im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Lastwagen soll in Pannen-Transporter auf Standstreifen gekracht sein
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Transporter eine Panne gehabt haben, weshalb er sich auf dem Standstreifen befand, wo der Lastwagen in das Fahrzeug krachte.
Auch dessen Ladung - Bildern zufolge Metallteile - lagen auf der Fahrbahn verstreut herum. Der Wagen wurde in eine Baumgruppe abseits der Autobahn geschleudert.
Die A14 musste in Richtung Halle voll gesperrt werden. Laut Informationen vom Einsatzort werden sich die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch mehrere Stunden hinziehen.
Die Vollsperrung dauerte laut Richter bis 11.17 Uhr, seitdem werde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehr befreite die Autobahn von den Schlachtabfällen.
Erstmeldung von 11.09 Uhr, aktualisiert um 13.51 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof