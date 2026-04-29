Kreuzungscrash nahe A14: Transporter kracht mit VW zusammen

Tangerhütte - Nahe der A14 bei Tangerhütte ( Landkreis Stendal ) ist am Dienstagnachmittag ein Transporter mit einem Auto kollidiert.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizeirevier Stendal

Nach Angaben des Polizeireviers Stendal befuhr ein 48-jähriger Niederländer L30 von Lüderitz in Richtung Windberge mit seinem VW-Transporter samt Wohnanhänger.

Auf Höhe der Abfahrt zur Autobahn 14 übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, der mit seinem VW von der A14 auf die L30 fahren wollte.

Im dortigen Kreuzungsbereich kam es daher zum Zusammenstoß zwischen den beiden Wagen.

Hierbei wurde der jüngere Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.