Rentner kracht in Stauende: A14 stundenlang gesperrt

Könnern - Auf der A14 Richtung Dresden ist am Samstag ein Rentner mit seinem Auto auf ein Stauende aufgefahren und hat dabei drei Autos aufeinander geschoben.

Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Unfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Halle nahe der Raststätte Plötzetal. Hier kam es aufgrund einer Baustelle zu einem Stau, den der 84-Jährige zu spät erkannte.

Im weiteren Verlauf krachte der Rentner auf der linken Spur ins Stauende und schob durch die Wucht drei Fahrzeuge aufeinander. Der Unfallverursacher wurde hierbei in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Nach der Bergung wurde er durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrer bleiben unverletzt.

Auf der Autobahn kam es über mehrere Stunden zu Behinderungen.