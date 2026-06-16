A14 bei Leipzig zeitweise voll gesperrt: Auto kracht in Lkw

Grimma/Mutzschen - Die A14 in Richtung Dresden musste am Dienstagmorgen infolge eines Unfalls zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Räumarbeiten ist die Fahrbahn aktuell auf eine Spur verengt.

Die A14 war zwischen Grimma und Mutzschen am frühen Morgen zeitweise voll gesperrt. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke, kam es gegen 6.15 Uhr zwischen Grimma und Mutzschen (Landkreis Leipzig) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Laster. Mindestens eine Person sei dabei verletzt worden.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, fuhr der Kombi nach ersten Erkenntnissen auf den vorausfahrenden Lastwagen auf.

Zur technischen Hilfeleistung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohnstädt und Grimma alarmiert. Der verletzte Autofahrer sei zunächst vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden, bevor er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A14 zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich entsprechend hinter der Unfallstelle.