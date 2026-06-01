Heftiger Unfall auf der A14: Transporter kracht in Lastwagen und fliegt von der Autobahn
Grimma/OT Mutzschen - Die A14 bei Grimma musste am frühen Montagnachmittag voll gesperrt werden. Auf der Fahrbahn in Richtung Nossen gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Transporter gegen 13.40 Uhr gegen den Lastwagen gefahren ist.
Wie etwas später mitgeteilt wurde, stand der Lastwagen auf dem Standstreifen. Grund dafür war laut aktuellem Ermittlungsstand wohl eine Panne.
Aus bisher unbekannter Ursache, kam ein 25-Jähriger mit seinem Fiat Ducato von der Straße ab und krachte in den stehenden Lastwagen.
Dabei überschlug sich der Transporter, flog über die Leitplanke und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Stehen. Bilder von vor Ort zeigen, wie heftig der Aufprall war.
Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Nicht ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse verzögerte die Anfahrt der Retter
Neben dem Rettungsdienst und der Polizei, waren auch Kräfte der Feuerwehr Grimma an der Unfallstelle. Sie sicherten den Brandschutz und reinigten unter anderem auch die Autobahn.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, äußerten die Retter aber auch Kritik an den anderen Autofahrern. Einsatzleiter Daniel Klemm berichtete, dass die nicht ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse für Verzögerungen sorgte. So dauerte es länger, bis die Retter die Unfallstelle erreichten.
Die Fahrbahn Richtung Dresden musste voll gesperrt werden. Die Vollsperrung begann an der Anschlussstelle Mutzschen. Es bildete sich Stau. Circa eine Stunde später wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.
Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Erstmeldung um 14.57 Uhr, aktualisiert um 16.10 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma/Sören Müller