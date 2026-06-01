Heftiger Unfall auf der A14: Transporter kracht in Lastwagen und fliegt von der Autobahn

Grimma/OT Mutzschen - Die A14 bei Grimma musste am frühen Montagnachmittag voll gesperrt werden. Auf der Fahrbahn in Richtung Nossen gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen.

Teile des Transporter blieben am Lastwagen hängen. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Transporter gegen 13.40 Uhr gegen den Lastwagen gefahren ist.

Wie etwas später mitgeteilt wurde, stand der Lastwagen auf dem Standstreifen. Grund dafür war laut aktuellem Ermittlungsstand wohl eine Panne.

Aus bisher unbekannter Ursache, kam ein 25-Jähriger mit seinem Fiat Ducato von der Straße ab und krachte in den stehenden Lastwagen.

Dabei überschlug sich der Transporter, flog über die Leitplanke und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Stehen. Bilder von vor Ort zeigen, wie heftig der Aufprall war.

Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.