11.06.2026 17:49 Heftiger A14-Unfall durch Geisterfahrerin: Toter bei Crash am Stauende

Eine Geisterfahrerin löste auf der A14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) einen schweren Unfall aus. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Von Victoria Winkel, Nico Zeißler, Sarah Fuchs

Leisnig/Döbeln - Schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen). Am Donnerstagvormittag hat eine Opel-Fahrerin (84) einen fatalen Crash verursacht. Mehrere Personen wurden verletzt. Wenig später krachte es am Stauende. Dabei wurde ein 32-jähriger Transporter-Fahrer so stark verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Ein Bild der Verwüstung auf der A14 bei Döbeln: Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Autobahn musste gesperrt werden. Der Opel der Geisterfahrerin wurde völlig zerstört. © EHL Media / Justin Kurowski Laut Polizei geschah das Unglück gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Döbeln-Nord. Die 84-Jährige habe demnach die richtige Auffahrspur benutzt, bog dann allerdings nach links auf die falsche Fahrbahn ab, war plötzlich Geisterfahrerin!



Kurz darauf stieß sie mit einem Škoda (Fahrer: 60) zusammen, der in Richtung Dresden unterwegs war. Der Crash war so heftig, dass der Škoda gegen einen VW Golf (Fahrer: 42) geschleudert wurde.



Es bot sich ein Bild der Verwüstung Die A14 hatte sich in ein Trümmerfeld verwandelt! Schnell rückten Rettungskräfte an, die Autobahn musste in Richtung Nossen komplett gesperrt werden. Die 84-Jährige, der 60-Jährige sowie dessen Beifahrerin (61) wurden Polizeiangaben zufolge schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.



"Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 32.000 Euro", teilt die Polizei mit.



Schnell staute es sich auf der A14 kilometerweit. Wenig später kam es nicht weit entfernt am Stauende zu einem weiteren tragischen Unfall - mit Todesfolge.

Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Crash verwickelt. © EHL Media / Justin Kurowski

Tödlicher Unfall am Stauende