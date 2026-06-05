A14 bei Leipzig nach schwerem Unfall voll gesperrt: Transporter kippt auf Autobahn

Naunhof - Im Landkreis Leipzig kippte ein Fahrzeuggespann am frühen Morgen auf die A14. In Richtung Dresden ging nichts mehr.

Die Feuerwehren beseitigen unter anderem ausgelaufene Betriebsmittel von der Fahrbahn. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage bestätigte, soll der Unfall um kurz vor 5 Uhr am Freitagmorgen passiert sein.

Das Fahrzeug war auf der A14 zwischen Naunhof und Klinga unterwegs.

Die genaue Unfallursache ist aktuell noch unklar.

Bekannt ist nur, dass ein Auto mit einem Anhänger teilweise umgekippt ist und dabei die Fahrbahn blockiert.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.