A14 bei Leipzig nach schwerem Unfall voll gesperrt: Transporter kippt auf Autobahn
Naunhof - Im Landkreis Leipzig kippte ein Fahrzeuggespann am frühen Morgen auf die A14. In Richtung Dresden ging nichts mehr.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage bestätigte, soll der Unfall um kurz vor 5 Uhr am Freitagmorgen passiert sein.
Das Fahrzeug war auf der A14 zwischen Naunhof und Klinga unterwegs.
Die genaue Unfallursache ist aktuell noch unklar.
Bekannt ist nur, dass ein Auto mit einem Anhänger teilweise umgekippt ist und dabei die Fahrbahn blockiert.
Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.
Einsatzkräfte der Polizei sind immer noch vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Naunhof, Brandis und Polenz sind ebenfalls an der Unfallstelle.
Gegen kurz vor 8 Uhr wurde das Fahrzeug von einer Fachfirma geborgen und die Fahrbahn Richtung Dresden wieder freigegeben. Es hat sich Stau gebildet und der Verkehr kann weiterhin stocken, bis dieser sich aufgelöst hat.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller