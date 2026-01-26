A14 bei Lüderitz gesperrt: Laster rutscht in Ausfahrt von der Straße
Lüderitz - Am Montagmorgen ist ein Laster am Ende der im Bau befindlichen A14-Nordverlängerung bei Lüderitz (Landkreis Stendal) liegen geblieben.
Dieser sei ausgerechnet in der Ausfahrt stecken geblieben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).
In dem kurvigen und steigenden Abschnitt soll das tonnenschwere Gefährt von der Straße abgekommen sein.
Die am Montagmorgen herrschende Glätte sei ersten Erkenntnissen zufolge der Grund dafür gewesen.
Laut Angaben der Polizei habe sich bei dem Unfall niemand verletzt.
Wie der ADAC in seinen Verkehrsmeldungen berichtet, staut sich der Verkehr derzeit auf etwa zwei Kilometern. Wann der Abschnitt wieder freigegeben wird, ist derzeit noch unklar.
Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa