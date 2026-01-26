A14 bei Lüderitz gesperrt: Laster rutscht in Ausfahrt von der Straße

Lüderitz - Am Montagmorgen ist ein Laster am Ende der im Bau befindlichen A14-Nordverlängerung bei Lüderitz ( Landkreis Stendal ) liegen geblieben.

Auf den letzten Metern der A14-Nordverlängerung bei Lüderitz ist ein Lkw wegen Straßenglätte von der Fahrbahn gerutscht. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Dieser sei ausgerechnet in der Ausfahrt stecken geblieben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

In dem kurvigen und steigenden Abschnitt soll das tonnenschwere Gefährt von der Straße abgekommen sein.

Die am Montagmorgen herrschende Glätte sei ersten Erkenntnissen zufolge der Grund dafür gewesen.

Laut Angaben der Polizei habe sich bei dem Unfall niemand verletzt.