Transporter und Laster krachen zusammen: Stau auf der A14

Leipzig - Es hat gekracht auf der A14 : Am Mittwochmittag sind im Norden Leipzigs ein Lastwagen und ein Transporter zusammengestoßen.

Der Peugeot-Transporter wurde schwer beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall soll sich gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Messegelände und Leipzig-Nordost zugetragen haben.

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke habe eine Person einen Schock erlitten, als die beiden Fahrzeuge seitlich zusammengekracht sind. Der Rettungsdienst war vor Ort.

Zu den genauen Umständen des Crashs konnte Lübcke kurz nach dem Mittag allerdings noch nichts sagen.

Vor allem der Peugeot-Transporter wurde infolge des Zusammenstoßes an der Front erheblich beschädigt.