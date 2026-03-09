Kurioser Polizeieinsatz: A14 muss voll gesperrt werden, denn vom Unfallfahrer fehlt jede Spur

Schkeuditz/OT Radefeld - Als die Polizei am Sonntagabend zu einem Unfall auf der A14 kurz vor Leipzig ausrückte, trauten die Beamten ihren Augen nicht. Vom verunfallten Fahrer fehlte jede Spur.

Die linke Seite des Autos wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. © Michael Strohmeyer

Polizeisprecher Tom Erik Richter erklärte am Montagmorgen gegenüber TAG24, dass 14.20 Uhr ein Autofahrer oder eine Autofahrerin auf der A14 Richtung Magdeburg unterwegs war.

Aus bisher unbekannter Ursache krachte der BMW dann gegen die Mittelleitplanke.

Bilder von vor Ort zeigen, dass das Fahrzeug dabei stark beschädigt wurde und der Airbag auslöste.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie aber nur das leere Fahrzeug vor. Vom Fahrer oder der Fahrerin fehlte jede Spur.

Die Polizisten ließen das Fahrzeug abschleppen und begaben sich auf die Suche nach dem Eigentümer, der wohl zu Fuß geflohen war.