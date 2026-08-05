A14 in beide Richtungen gesperrt: Lkw mit Papierrollen fängt Feuer

Plötzkau - Ein schwerer Lkw-Brand hat am Mittwochmorgen auf der A14 bei Plötzkau ( Salzlandkreis ) für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der Auflieger des Lasters fing während der Fahrt Feuer. © Polizeiinspektion Magdeburg

Laut dem Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg war ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Polen gegen 8.06 Uhr in Richtung Dresden unterwegs. Plötzlich bemerkte er Rauch an seinem Gespann.

Der Mann reagierte umgehend, lenkte den Laster auf den Standstreifen und konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig vom Auflieger trennen.

Nur wenige Augenblicke später stand der mit Papierrollen beladene Anhänger in Vollbrand.

Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Orten rückten an und konnten die Flammen gemeinsam unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.