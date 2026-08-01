Unfall auf A14 in Sachsen: Transporter landet im Maisfeld

Leisnig/Döbeln - Unfall auf der A14 : Ein Transporter kam am Samstagnachmittag von der Autobahn ab und landete in einem Maisfeld. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

An dieser Stelle kam der Transporter von der Autobahn ab. Das Fahrzeug landete in einem Maisfeld. © EHL Media/Justin Kurowski

Der Unfall geschah gegen 15.15 Uhr zwischen Leisnig und Döbeln-Nord (Landkreis Mittelsachsen). Der Transporter war in Richtung Nossen unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.



Das Fahrzeug schoss über den Standstreifen, fuhr mehrere Meter über eine Wiese und landete anschließend in einem angrenzenden Maisfeld.



Der Transporter wurde massiv beschädigt, die Frontscheibe zersplittert, Heck und Motorhaube völlig verbeult.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Zu größeren Verkehrseinschränkungen kam es nicht - lediglich der Standstreifen musste gesperrt werden.